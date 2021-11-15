Москва, , 15:12 — REGNUM Для снижения инфляционного давления властям России надо пересматривать прежде всего налоговую политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал данные Банка России о том, что инфляционные ожидания в России продолжают расти.

Инфляция Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«Инфляционные ожидания — очень сложный и многофакторный показатель, — сказал Ковригин. — Во многом он связан с состоянием общественных настроений. Сейчас мы видим провал информационной кампании по массовой вакцинации, сильный рост случаев заражения коронавирусом. Такие неспокойные факторы сильно разгоняют инфляционные ожидания. Многие потребители потеряли доверие к власти, когда в официальных отчётах они видят одни цифры по инфляции, а рост цен в продуктовых магазинах значительно сильнее. Ведь гражданам не объяснишь, что инфляция рассчитывается не только по продуктам питания».

Как полагает Ковригин, для снижения инфляционного давления властям надо пересматривать прежде всего налоговую политику.

«При низких прямых налогах косвенные у нас достигают довольно высоких показателей, — сказал экономист. — А это издержки производителя, которые включаются в цену товара. Кроме того, на продовольственных рынках отмечаются тенденции монополизации. Простым фермерам, которые готовы продавать свою продукцию дешевле, не так легко попасть в сетевые мегамаркеты. Властям надо думать о демонополизации этого рынка. Возможно, за счёт предоставления налоговых льгот, прежде всего в части косвенных налогов, магазинам, торгующим фермерскими продуктами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева предположила, что, возможно, РФ в настоящее время переживает пик инфляции и дальше этот показатель пойдет вниз.

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