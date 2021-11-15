Загреб, 15 ноября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Хорватии на один уровень с BBB до BBB с позитивным прогнозом, отметив прогресс в подготовке к членству в еврозоне и сильное восстановление экономики Хорватии после пандемического кризиса.

Флаг Хорватии

Загребские СМИ сообщают, что это лучший кредитный рейтинг в истории страны.

По оценкам Fitch, несмотря на пандемический шок, Хорватия сможет стать членом еврозоны в целевой период, в январе 2023 г., примерно на год раньше, чем это прогнозировало агентство.

Они объясняют эту оценку «значительным прогрессом» в соблюдении критериев конвергенции и структурных реформ, а также политической поддержкой на более широком уровне зоны евро.

Как поясняет агентство, переход на евро поддержит рейтинг, поскольку это обеспечит Хорватии «статус резервной валюты», снизит операционные издержки и ограничит валютный риск для компаний и домашних хозяйств.

На политическом уровне Fitch не ожидает серьезных рисков, несмотря на требования «более мелких партий» о проведении референдума по введению евро.