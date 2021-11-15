Минск, , 15:12 — REGNUM Обновлённая белорусская конституция требует основательной подготовки, и с этой целью «надо также провести масштабное социологическое исследование». Об этом 15 ноября заявил Александр Лукашенко на совещании с рабочей группой по доработке проекта конституции, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча накануне совещания Конституционной комиссии будет итоговой. Цель сегодняшнего мероприятия — свести воедино все выработанные предложения, создать окончательную конфигурацию обновленного Основного Закона. Сделать это так, чтобы его положения представляли собой единую и стройную систему», — заявил Лукашенко.

Он сообщил также, что все предложения по конституционным изменениям «вам предстоит донести до членов «Конституционной комиссии» — ещё одного органа по разработке предложений, созданного президентским указом.

Согласно сообщению президентской пресс-службы, основное внимание в ходе совещания Лукашенко уделил не конституционной реформе, а эскалации миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

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