Чебоксары, , 06:45 — REGNUM После порции сильных снегопадов в Чувашии обильные осадки в ближайшее время не ожидаются. Но будет холодно, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Метель в Чебоксарах ИА REGNUM

По его словам за первые две недели ноября осадков выпало больше среднемесячной нормы, в результате в Чебоксарах снежный покров достиг 7 см.

Сильные снегопады в Чувашии в ближайшие дни не ожидаются. Сегодня днём, 16 ноября, прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, местами поднимется метель, что приведёт к понижению ощущаемой температуры до −14…−19 градусов мороза.

17 ноября ветер утихнет, температура поднимется до нулевой отметки. 18 ноября в очередной раз подморозит, что приведёт к гололёдным явлениям, а 19 ноября прогнозируется небольшой снег. 20 ноября ожидается ветреная погода с порывами до 18 метров в секунду.

По предварительным расчётам, в начале следующей недели похолодает до — 10 градусов мороза.