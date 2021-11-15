Берлин, , 15:11 — REGNUM В день национального траура федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер напомнил об агрессивной войне и уничтожении немецких вооруженных сил в Восточной и Юго-Восточной Европе. Об этом сообщило немецкое агентство DW 15 ноября.

Штайнмайер призвал к разрешению конфликта между обществом и бундесвером в день национального траура. В памятный час в бундестаге он призвал преодолеть «безмолвие многих слоев общества по отношению к немецкой армии».

Он отметил: «Принятие ответственности за историю Германии не должно означать уклонение от разрешения возникающих конфликтов, а также критику тех, кто несет самую тяжелую ответственность». Штайнмайер также подчеркнул, что отношения между обществом и армией были сформированы «опытом двух мировых войн, вины и стыда».

В середине октября бундестаг и федеральное правительство почтили 90 000 мужчин и женщин из бундесвера, задействованных в недавно завершившейся миссии в Афганистане. Фотографии солдат с факелами перед зданием Рейхстага вызвали некоторое отчуждение и критику в интернете, напомнив некоторым пользователям Twitter о нацистской эпохе.