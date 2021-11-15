Москва, , 15:11 — REGNUM В России перспектива роста цен сохранится до конца 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Инфляция Pixabay.com

«Всплеск инфляции в России, несмотря на предпринимаемые меры, произошел по причине того, что проблемы носят глобальный характер и локальные решения внутри одной страны не могут оказать значительного влияния на ситуацию, — сказала Кошелева. — Ужесточение кредитно-денежной политики — эффективная мера сдерживания инфляции, которая закономерно ведет к удорожанию рубля и снижению спроса. Неоднократные повышения ключевой ставки в этом году запустили этот процесс, и мы уже можем наблюдать, как население переходит от кредитования к сбережениям. Так как процесс происходит медленными темпами, то перспектива роста цен сохранится до конца 2021 года. Вероятнее всего, сейчас мы наблюдаем уже пик инфляции, а в следующем году начнется постепенное снижение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошелева рассказала, что в РФ усугубляет проблему инфляции.

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