Рига, , 15:09 — REGNUM С понедельника, 15 ноября, в Латвии отменены особо строгие ограничения, в том числе комендантский час. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv со сылкой на распоряжение правительства.

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Сообщается, что жители Латвии, прошедшие вакцинацию от коронавируса или переболевшие и получившие соответствующие ковид-сертификаты, будут иметь доступ ко всем услугам в «зеленом», эпидемиологически безопасном режиме. Если такого документа нет, то такое лицо будет допускаться лишь в определенные, «красные» зоны — к ним обычно относятся магазины первой необходимости, АЗС, аптеки, кассы общественного транспорта и центры оказания самых базовых услуг, которые связаны, как подчеркивается, с обеспечением прав человека и общественной безопасностью.

Кафе или рестораны открыты только для привитых и переболевших. Условие — за столиком не более 4 человек. Невакцинированные клиенты могут получить только еду на вынос. После 15 ноября собрание в помещении ограничено десятью людьми, на открытом воздухе — двадцатью.

Кроме того, возобновляется в очном режиме и учебный процесс.

Предполагается, что новый порядок будет действовать до окончания чрезвычайного положения — 11 января 2022 года.