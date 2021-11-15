Москва, , 15:09 — REGNUM В России ситуация с ростом инфляции осложнена тем, что значительную долю потребительской корзины составляет продовольствие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала высказывание аудитора Счетной палаты Алексея Саватюгина о том, что в РФ основная макроэкономическая проблема — это инфляция.

Инфляция Picserver.org

«Резкий рост инфляции напрямую влияет на стабильность экономики и делает ее непредсказуемой. Поэтому можно согласиться с тем, что инфляция — один из важнейших макроэкономических показателей, который власти РФ должны постоянно контролировать. Особенно актуально это в кризисные периоды, — сказала Кошелева. — Сегодня мы можем наблюдать высокий рост инфляции не только в РФ, но и в других странах. Основные причины: неурожай сельскохозяйственной продукции, остановка производств из-за дефицита отдельных электронных компонентов и, самое главное, сложные эпидемиологические условия».

В России, как подчеркнула Кошелева, ситуация дополнительно осложнена тем, что значительную долю потребительской корзины составляет продовольствие.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что мер правительства оказалось недостаточно для сдерживания цен на продукты питания.

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