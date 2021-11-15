Тбилиси, , 15:10 — REGNUM Уровень инфляции растёт во всём мире, что сказывается на жителях Грузии. Об этом заявила на брифинге 15 ноября глава минэкономики страны Натия Турнава.

Натия Турнава © Интерпрессньюс

«Если мы посмотрим на уровень инфляции в мире, она везде растёт, но это более болезненно для нашего населения, этим и обусловлена инициатива по регулированию цен на медикаменты, над которой мы активно работаем», — сказала министр.

Она добавила, что с 2005 по 2007 год, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили, экономика росла высокими темпами, но уровень бедности в стране был от 39 до 49%. В 2020 году, несмотря на объявленную пандемию, бедных в Грузии было не более 21% населения.

«Цель состоит в том, чтобы с растущей экономики собрать больше налогов и финансировать больше социальных или бизнес-проектов из бюджета», — отметила Турнава.

Стоит отметить, что в Грузии с весны начался бурный рост экономики. С января по сентябрь 2021 года ВВП вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень инфляции также бьёт рекорды, в октябре он в годовом исчислении составил 12,8%.

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