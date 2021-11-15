Тбилиси, 15 ноября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Уровень инфляции растёт во всём мире, что сказывается на жителях Грузии. Об этом заявила на брифинге 15 ноября глава минэкономики страны Натия Турнава.

Интерпрессньюс Натия Турнава

«Если мы посмотрим на уровень инфляции в мире, она везде растёт, но это более болезненно для нашего населения, этим и обусловлена инициатива по регулированию цен на медикаменты, над которой мы активно работаем», — сказала министр.

Она добавила, что с 2005 по 2007 год, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили, экономика росла высокими темпами, но уровень бедности в стране был от 39 до 49%. В 2020 году, несмотря на объявленную пандемию, бедных в Грузии было не более 21% населения.

«Цель состоит в том, чтобы с растущей экономики собрать больше налогов и финансировать больше социальных или бизнес-проектов из бюджета», — отметила Турнава.

Стоит отметить, что в Грузии с весны начался бурный рост экономики. С января по сентябрь 2021 года ВВП вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень инфляции также бьёт рекорды, в октябре он в годовом исчислении составил 12,8%.