Москва, 15 ноября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В единичных случаях пожилые люди, которые прошли вакцинацию от COVID-19, могут перенести новое заболевание в тяжелой форме и даже скончаться, однако это бывает связано с иммунодефицитом, провоцирующим присоединение других инфекций. Об этом 15 ноября рассказала замдиректора института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью «Российской газете».

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"В единичных случаях у вакцинированных, в основном у пожилых, все-таки развивается ярко выраженная симптоматика с пневмонией и бывают очень редкие летальные исходы», — сказала она.

При этом замдиректора института Роспотребнадзора добавила, что, по ее мнению, в таких случаях возникает много вопросов о том, действительно ли такие граждане прошли вакцинацию от COVID-19.

«Но в случае, если прививка была, такое развитие событий объясняется тем, что у людей в возрастной группе 60+ есть иммунодефицит, который не позволяет выработаться полноценной иммунной защите», — отметила Руженцова.

Также она указала, что в таком случае «происходит присоединение каких-то других возбудителей».

«Очень часто активизируется на этом фоне своя микрофлора, которая постоянно живет в кишечнике, в полости рта. И за счет этих своих вроде бы привычных стрептококков, стафилококков и развивается это тяжелое состояние, иногда, к сожалению, с летальным исходом», — уточнила эпидемиолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с понедельника, 15 ноября, Эстония допускает на свою территорию только вакцинированных граждан Украины.