Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM Екатеринбурженка смогла отсудить у дорожников 200 тысяч рублей из-за колеи на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Суд



Женщина попала в ДТП зимой 2019 года. Во время перестроения колесо ее автомобиля угодило в колею. Машину выбросило на встречку, где произошло столкновение с двумя автомобилями. Екатеринбурженке был причинен ущерб около 300 тысяч рублей. Именно во столько оценили стоимость ремонта авто.

Женщина подала иск в суд. Она просила взыскать с компании, которая обслуживает этот участок дороги, 294 572 рубля.

Суд частично удовлетворил иск местной жительницы. Было установлено, что степень вины ответчика и истца составляют 70 и 30% соответственно. Таким образом, в пользу истца взыскали 206 200 рублей.