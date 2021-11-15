Черкесск, , 15:59 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет построена собственная кислородная станция. Её создадут на базе Черкесской городской клинической больницы. На строительство станции выделены денежные средства из федерального бюджета, сообщили 15 ноября в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Станция будет производить до двух тонн кислорода в сутки. Её планируют ввести в эксплуатацию в начале 2022 года. О решении создать кислородную станцию в Карачаево-Черкесии сообщил глава правительства Мурат Аргунов в ходе сессии парламента республики.

По его словам, вторая такая станция будет построена на базе Усть-Джегутинской центральной районной больницы. В настоящее время в Карачаево-Черкесии проходят лечение от COVID-19 2920 человек, из них 842 пациента госпитализированы в стационары.