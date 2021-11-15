Москва, 15 ноября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Финал VII Московского чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2021» пройдёт на территории ВДНХ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Abilympicspro.ru Чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

В октябре состоялся отборочный тур, в котором приняли участие свыше 2 тыс. москвичей от 14 до 65 лет. Соревнования проходят по 81 профессиональной дисциплине. Участники разрабатывают сайты и инженерные решения, готовят блюда, делают ювелирные украшения, ремонтируют обувь и транспортные средства. Сроки проведения заключительного тура станут известны позже.

Движение «Абилимпикс» является международным, конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью проводятся во многих странах мира с 1972 года. Россия присоединилась к этому движению в 2014 году. Конкурсы помогают профориентации, мотивации, социализации и трудоустройства людей со всеми видами инвалидности.