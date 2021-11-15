Уфа, 15 ноября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей объявило МВД по Башкирии за информацию о подозреваемом в тяжком преступлении. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба МВД по региону.

Цитата из к/ф «Трамвай «Желание». реж Элиа Казан. 1951. США Насилие

Сообщается, что в Башкирии сотрудники уголовного розыска разыскивают мужчину 1977 года рождения, уроженца города Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа, которого заподозрили в совершении в 2017 году тяжкого преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ.

«За помощь в розыске … МВД по Республике Башкортостан объявлено вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчине славянской внешности на вид 40−45 лет, рост 170−175 см, плотного телосложения, волосы светлые, короткие. На правой щеке у мужчины крупная родинка, на левом предплечье татуировка в виде паука с паутиной, он может носить бороду.