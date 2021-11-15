Магнитогорск, Челябинская область, 15 ноября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области бывшая сотрудница одной из налоговых инспекций избежала колонии и за получение взятки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

torange.biz Коррупция

Преступление было совершено в 2017 году. Гражданка получила более 500 тыс. рублей от директора одной из фирм.

Вину гражданка признала и заключила досудебное соглашение. Суд назначил ей пять лет условно и на пять лет лишил права занимать должности на государственной службе.