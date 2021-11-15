Москва, , 14:58 — REGNUM По мере того, как растет количество привитых российских граждан, появляются реальные шансы достигнуть через какое-то время коллективного иммунитета достаточного уровня, снижение требований к проведению массовых мероприятий выглядит вполне естественно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Ведь компании, так или иначе ориентированные на данный сегмент услуг, несут колоссальные убытки из-за карантинных ограничений. Что в конечном итоге ведет к ухудшению ситуации на рынке труда, падению доходов трудящихся, банкротству корпораций и ряду иных негативных факторов.

При том, что раз уж люди вакцинировались и тем самым в значительной мере обезопасили себя от рисков, нет резона не допускать их на массовые мероприятия.

Сам смысл ускорения темпов вакцинации и введения QR-кодов как раз в том и заключается, чтобы поставить заслон коронавирусу и сделать посещении точек общественного питания, концертов, общественных мероприятий, иных мест массового скопления людей более доступным.

Если не снижать требования к компаниям, ориентированным на проведение досуга для тех, кто вакцинировался, аргументов в пользу вакцинации станет заметно меньше — убедить людей, что прививка и последующее получение QR-кода сделают их жизнь удобнее и лучше, будет заметно труднее.

Так что решение Роспотребнадзора увеличить количество участников массовых мероприятий в закрытых помещениях при наличии у них QR-кодов до 70% выглядит вполне разумным», — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 15 ноября вступило в силу постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ослабляющее связанные с коронавирусом ограничения.

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