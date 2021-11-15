Варшава, , 14:54 — REGNUM Власти Польши опасаются вооруженной провокации на границе с Белоруссией, заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох.

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы должны быть готовы ко всему. Люди, которые на границе, солдаты, все время, каждый день, каждую ночь сталкиваются с провокациями. Мы видели применение лазера, мы знаем, что там есть снайперы», — сказал он в эфире польского радио.

По его словам, польские военные «готовы к различным вариантам развития ситуации и вооруженной провокации».

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Как сообщало ИА REGNUM, польская сторона выставила заграждение из колючей проволоки, чтобы воспрепятствовать проникновению на территорию страны беженцев со стороны Белоруссии. Помимо ограждений, на польском пункте пропуска — вооружённые люди и военная техника, а также водомёты.