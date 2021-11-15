Варшава, 15 ноября 2021, 14:54 — REGNUM Власти Польши опасаются вооруженной провокации на границе с Белоруссией, заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох.
По его словам, польские военные «готовы к различным вариантам развития ситуации и вооруженной провокации».
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Как сообщало ИА REGNUM, польская сторона выставила заграждение из колючей проволоки, чтобы воспрепятствовать проникновению на территорию страны беженцев со стороны Белоруссии. Помимо ограждений, на польском пункте пропуска — вооружённые люди и военная техника, а также водомёты.