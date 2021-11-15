Подгорица, , 14:54 — REGNUM В Черногории 58,1 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 54,5 процента были повторно вакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцина Pfizer © Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons

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Первую дозу вакцины получили 265 777 человек или 42,9 процента, а вторую — 249 178 человек или 40,2 процента от общей численности населения.

В Черногории 277 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 101 человек был ревакцинирован.

Третью дозу получили 29 238 человек.

Массовая вакцинация против COVID 19 в Черногории началась 4 мая.