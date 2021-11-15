Тбилиси, 15 ноября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Для перевода судебных заседаний по делу о хищении бюджетных средств, в которых обвиняют экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, нет оснований. Об этом 15 ноября объявил судья Бадри Кочламазишвили в ходе заседания Тбилисского городского суда, передает «Общественное телевидение».

Facebook.com/moc.gov.ge Саакашвили заносят в медицинскую палату

«У меня есть опыт проведения судебного процесса в тюрьме, но для этого должны быть достаточные основания и необходимость. Как правило, это обусловлено тяжелым состоянием самого обвиняемого, но обвиняемый об этом не просил», — сказал Кочламазишвили.

Судья также отказался допрашивать Саакашвили в дистанционном формате, так как его сторона защиты не подала никаких ходатайств по этому поводу. Заседание суда завершилось, дело продолжат рассматривать 2 декабря.

Судебный процесс проходил на фоне акции протеста: сторонники Саакашвили требовали его выпустить из тюрьмы. Экс-президента не привезли на сегодняшнее заседание. В Пенитенциарной службе минюста Грузии сообщили, что это могло быть опасно из-за действий сторонников Саакашвили и из-за его состояния здоровья.

Напомним, Саакашвили обвиняют в растрате бюджетных средств в размере $2,7 млн в то время, когда он был главой государства. По версии следствия, экс-президент приобретал за государственный счёт дорогие пиджаки и другую одежду. Также в ходе заграничных поездок он заселялся в дорогие отели.