Москва, 15 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Утром 15 ноября патрульный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon приблизился к полуострову Крым около Новороссийска на расстояние семи километров. Об этом 15 ноября сообщает портал Avia.Pro.

Navy.mil Boeing P-8 Poseidon

Уточняется, что, по мнению военных специалистов, в случае передвижения с этой же скоростью американский военный самолет пересек бы государственную границу России через 30 секунд.

Также портал опубликовал фото с маршрутом самолета ВВС США. При этом отмечается, что, как считают авторы публикации, эта провокация носила совершенно осознанный характер и добавляется, что неизвестно, поднимались ли для перехвата Boeing P-8A Poseidon истребители ВКС России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростовской области пограничники задержали нелегальных мигрантов. Проникнуть на территорию России нарушители пытались в обход пункта пропуска.