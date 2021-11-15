Вашингтон, 15 ноября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Американская актриса Блейк Лайвли срежиссировала музыкальный клип певицы Тейлор Свифт. Об этом 15 ноября пишет издание BuzzFeed.

Скриншот с YouTube Блейк Лайвли

Лайвли сняла клип на песню I Bet You Think About Me, которая вошла в альбом RED (Taylor's Version). Премьера ролика состоится 15 ноября 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что перезаписанная версия альбома RED вышла 12 ноября 2021 года. За первые сутки после релиза пластинку прослушали более 90,5 млн раз на сервисе Spotify.