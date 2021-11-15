Саратов, 15 ноября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В акватории Саратовской области с 25 ноября закрывается навигация маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Река

Отмечается, что навигация прекращается в связи с понижением среднесуточных температур воздуха и началом ледостава. С 25 ноября владельцам баз-стоянок маломерных судов запрещено выпускать суда в акваторию. За несоблюдение установленных ограничений нарушителей ждет административный штраф.

В этом году навигация для маломерных судов в Саратовской области стартовала с 16 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии из-за низкого уровня воды на Волге и Каме раньше срока закончилась пассажирская навигация.

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