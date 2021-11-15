Сосновский район, Челябинская область, , 14:51 — REGNUM В Челябинской области бывшая сотрудница полиции и адвокат отданы под суд за коррупционные преступления. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Коррупция

Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, экс-сотрудница отдела полиции «Кременкульское» из Сосновского района потребовала от одного из местных жителей 40 тыс. рублей за то, чтобы не привлекать его за имущественное преступление. В качестве посредника она предложила знакомого ей адвоката. И при передаче взятки все обвиняемые были задержаны.

Теперь расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд.