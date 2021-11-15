Абакан, 15 ноября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Хакасии проводится проверка по факту смерти восьмилетней девочки в больнице. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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По данным ведомства, информация о смерти ребёнка в медучреждении появилась в СМИ.

По данному факту «организовано проведение процессуальной проверки на предмет причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», уточнили в ГСУ СКР.

Предварительно установлено, что 13 ноября девочку госпитализировали в больницу с плохим самочувствием, повышенной температурой и тошнотой. В ночь с 13 на 14 ноября, несмотря на проводимое лечение, ребёнок скончался.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится судебно-медицинское исследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Ростовской области врача акушера-гинеколога признали виновной в смерти новорождённого.

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