Таллин, 15 ноября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В воскресенье, 14 ноября, в Эстонии отмечался День отца, в честь которого Департамент статистики опубликовал соответствующую статистику.

Отец и сын

Так, сообщается, что в стране насчитывается 304 657 мужчин, ставших отцами. Они воспитывают 585 242 ребенка, из которых почти 233 500 — несовершеннолетние дети.

Среднестатистическому отцу в Эстонии исполнилось 52 года, у него среднее образование, по национальности он эстонец и в его семье воспитывается от одного до двух детей. У 37% отцов — 1 ребенок, у 42% — двое, и у 15% — трое детей.

Также, по состоянию на 2021 год, в Эстонии зарегистрировано 24 300 семей, где дети в возрасте до 17 лет растут без отца.