Джакарта, , 14:48 — REGNUM Индонезия и Новая Зеландия продолжают укреплять сотрудничество в различных областях в рамках всеобъемлющего партнерства, которое существует с 2018 года, сообщает Republika.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

«Я приветствую расширение сотрудничества в области здравоохранения, которое было осуществлено во время пандемии», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Новая Зеландия оказывала поддержку индонезийскому народу. Медицинская помощь предоставляется в виде вакцины против коронавируса через центры COVAX, аппараты искусственной вентиляции легких и экспресс-тесты.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 221 случай заражения коронавирусом.

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