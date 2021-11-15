Джакарта, 15 ноября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Индонезия и Новая Зеландия продолжают укреплять сотрудничество в различных областях в рамках всеобъемлющего партнерства, которое существует с 2018 года, сообщает Republika.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

«Я приветствую расширение сотрудничества в области здравоохранения, которое было осуществлено во время пандемии», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Новая Зеландия оказывала поддержку индонезийскому народу. Медицинская помощь предоставляется в виде вакцины против коронавируса через центры COVAX, аппараты искусственной вентиляции легких и экспресс-тесты.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 221 случай заражения коронавирусом.