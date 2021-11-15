Волгоград, 15 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Конкурсная комиссия 15 ноября отобрала трёх претендентов на должность главы Волгограда, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы.

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На первый этап конкурса поступили документы от семи кандидатов: бизнесмена Станислава Веселовского, помощника депутата облдумы Олега Дмитриева, депутата Волгоградской областной думы Александра Кузьмина, студентки РАНХиГС Анны Манчуковской, и.о. мэра Волгограда Владимира Марченко, главы администрации Тракторозаводского района Волгограда Игоря Романова и предпринимателя Михаила Фурманова. Комиссия выявила существенные нарушения в документах четырёх человек, в итого ко второму этапу допустили Анну Манчуковскую, Владимира Марченко и Игоря Романова.

«На следующем этапе, который состоится 17 ноября, комиссия заслушает кандидатов и оценит их профессиональную подготовленность к замещению должности главы Волгограда», — отметил председатель конкурсной комиссии, председатель комитета Волгоградской областной Думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Михаил Струк.

Как сообщало ИА REGNUM, должность мэра Волгограда стала вакантной в конце сентября 2021 года — глава города Виталий Лихачёв заявил о сложении своих полномочий в связи с избранием по партийному списку в Государственную думу.