Афины , 15 ноября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис отправляется в Лондон 15 ноября. На встрече с британским коллегой Борисом Джонсоном Мицотакис поднимет вопрос о возвращении скульптур Парфенона, что является важным не только для Греции, но и для мировой культуры в целом, заявил пресс-секретарь греческого правительства Янис Эконому во время брифинга для прессы 15 ноября.

Парфенон

16 ноября у Мицотакиса состоится встреча с Джонсоном, в ходе которой будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на развитие экономических и торговых отношений, особенно в сфере туризма, с учетом 2022 года. Вопрос скульптур Парфенона Мицотакис также намерен обсудить.

Премьер-министр поднял вопрос о скульптурах в 12 ноября на мероприятии, состоявшемся в Париже по случаю 75-й годовщины основания ЮНЕСКО. В частности, он напомнил, что Межправительственный комитет ЮНЕСКО по содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции единогласно признал, что это дело носит межправительственный характер. Мицотакис потребовал от Великобритании вернуть артефакты из храма Парфенон, вывезенные незаконно.