Махачкала, , 16:01 — REGNUM В Дагестане с начала 2021 года увеличилось число фирм-однодневок. Надзорными органами выявлено почти в полтора раза больше зарегистрированных фиктивных компаний, чем за тот же период прошлого года, сообщила прокурор отдела управления правовой статистики республиканской прокуратуры Маргарита Визер.

Мошенники Search Engine People Blog

«За 2021 год на территории Дагестана зарегистрировано 142 таких преступления, в 2020 год их было только 89. Это случаи, когда на номинальных руководителей регистрируются фиктивные компании, в том числе для легализации преступных доходов, уклонения от уплаты налогов, совершения иных преступных действий», — цитирует сотрудника надзорного ведомства «Федеральное агентство новостей».

Как правило, отметила прокурорский работник, фирмы-однодневки открываются на подставных лиц, в том числе родственников, студентов, граждан, которые идут на подлог ради небольшой суммы денег, выплачиваемой им в качестве вознаграждения за услугу, которую они оказывают преступникам. Те же в свою очередь создают такие липовые компании для того, чтобы провернуть аферы с налогами или для отмывания денежных средств.

Читайте также: Жительница Северной Осетии создала 22 фирмы по отмыванию денег