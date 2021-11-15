Москва, 15 ноября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Если в России произойдет отключение более половины корпоративных номеров мобильной связи произойдёт, то в статистике оно обнаружится не сразу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

SIM-карты

«Всего в России около 1,5 млн корпоративных абонентов, на каждого из которых приходится 25−30 sim-карт. Итого получается 45 млн карт, а половина от этого количества — 22,5 млн.

Это составит около четверти всех sim-карт, выданных операторами, и если все эти карты станут неактивны, то операторы приблизительно через квартал об этом сообщат.

Раньше корпоративные абоненты потребляли больше трафика, чем домашние, но теперь домашние «подтянулись».

В целом максимальный урон операторов мог бы составить 15% их выручки. Но вряд ли все незарегистрированные карты являются активными потребителями трафика.

Скорее всего, корпоративные абоненты в ближайшее время получат от операторов списки номеров, которые надо зарегистрировать. Так что некоторые хлопоты российским компаниям, безусловно, предстоят», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, более 50% мобильных корпоративных номеров в России могут быть отключены от услуг связи с 1 декабря 2022 года.

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