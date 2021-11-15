Вашингтон, , 14:42 — REGNUM Рейтинг поддержки действующего президента США Джо Байдена по-прежнему падет, достигая рекордно низкой оценки, об этом со ссылкой на опрос общественного мнения 14 ноября сообщает The Guardian.

Согласно данным опубликованного 14 ноября исследования, проведенного изданием The Washington Post совместно ABC, лишь 41% американских граждан довольны работой нынешнего главы Белого дома.

Так, лишь 39% опрошенных положительно отозвались о том, какие меры принимает администрация Байдена в сфере экономики. По мнению экспертов, уверенность граждан в американском лидере пошатнулась из-за роста инфляции до 30-летнего максимума и кризиса цепочки поставок, угрожающего доступности продуктов питания и других предметов первой необходимости с приближением курортного сезона.

Кроме того, исследование показало, что рейтинг главы Белого дома упал в связи с ослаблением его поддержки со стороны демократов и тех, кто голосует за независимых кандидатов.

При этом тенденция падения рейтинга Байдена наблюдается уже не первый месяц. Так, если в июне поддержка сторонников Демократической партии находилась на отметки 94%, то к ноябрю она опустилась до 80%.

В The Washington Post отметил, проводись выборы в конгресс сегодня, 46% американских граждан поддержали бы кандидата от республиканцев и только 43% — кандидата от демократов.