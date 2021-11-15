Варшава, , 14:41 — REGNUM Польская сторона выставила заграждение из колючей проволоки, чтобы воспрепятствовать проникновению на территорию страны беженцев со стороны Белоруссии. Помимо ограждений, на польском пункте пропуска — вооружённые люди и военная техника, а также водомёты.

Выстрел Grand Power Ltd., Slovakia

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В небе летает боевой вертолёт, громкоговорители обещают применение силы в случае попытки перехода границы, передаёт агентство БелТА.

При этом польские пограничники утверждают, что постоянно слышат звуки выстрелов и перезаряжания оружия на белорусской стороне границы.

«Мы постоянно слышим выстрелы в отдалении, слышим также, как перезаряжают оружие. Мы слышим это постоянно», — заявила пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пограничном переходе на границе Белоруссии и Польши мигранты из стран Ближнего востока перебрались за колючую проволоку, которая была установлена белорусскими пограничниками. У ограждений из-за этого в течение некоторого времени образовалась давка. Беженцы продолжают прибывать к пропускному пункту «Брузги» на границе двух стран.