Красногорск, , 14:41 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась. Об этом 15 ноября сообщила заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам зампреда областного правительства, число госпитализаций пациентов c COVID-19 на территории региона снизилось. На территории Подмосковья в сутки госпитализируют в среднем 884 пациентов с коронавирусом и совершается порядка 9,2 тыс. вызовов скорой помощи.

«Количество заболевших у нас приросло на 4% с 8 ноября. Ежедневная выявляемость сократилась на 8%, госпитализация сократилась на 11%, количество вызовов скорой помощи сократилось на 13%, что позволяет делать вывод, что ситуация стабилизировалась. Мы пошли на снижение», — сказала Стригункова.