Вашингтон, , 14:40 — REGNUM О завершении Корейской войны (1950−1953 гг) может быть официально объявлено в ближайшее время. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон по прибытии 14 ноября в Вашингтон.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что между Сеулом и Вашингтоном нет разногласий по данному вопросу и стороны обсуждают содержание и программу реализации соответствующей декларации.

По мнению южнокорейского дипломата, конкретные результаты будут достигнуты в самое ближайшее время, а также предложены КНДР.

Отвечая на вопрос о том, будет ли реакция Пхеньяна положительной, Чхве Чжон Гон сказал, что никто не может дать никаких гарантий.

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