Вашингтон, 15 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. О завершении Корейской войны (1950−1953 гг) может быть официально объявлено в ближайшее время. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон по прибытии 14 ноября в Вашингтон.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Он подчеркнул, что между Сеулом и Вашингтоном нет разногласий по данному вопросу и стороны обсуждают содержание и программу реализации соответствующей декларации.

По мнению южнокорейского дипломата, конкретные результаты будут достигнуты в самое ближайшее время, а также предложены КНДР.

Отвечая на вопрос о том, будет ли реакция Пхеньяна положительной, Чхве Чжон Гон сказал, что никто не может дать никаких гарантий.