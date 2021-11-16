Ульяновск, , 09:28 — REGNUM В Ульяновской области открылись спортивные школы. Они работают в обычном режиме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Спортзал Алексей Колчин © ИА REGNUM

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С 15 ноября юные спортсмены снова могут приступить к занятиям в физкультурно-спортивных организациях, где тренировки были прекращены с 30 октября.

Власти предупреждают, что на входе в спортивные учреждения должна проводиться термометрия и дезинфекция рук, обрабатываться помещения и инвентарь.

Напомним, с 8 ноября в Ульяновской области возобновили работу бассейны и фитнес-центры, для посещения которых нужно предъявить QR-код о вакцинации от ковида, либо справку о выздоровлении от ковида или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Отметим, что в Ульяновске в центре профессиональной патологии будут проводить углубленную диспансеризацию пациентов, которые переболели COVID-19 в средней или тяжёлой форме, а также лицам с хроническими заболеваниями. При выявлении патологий или рисков их возникновения пациентов будут направлять на лечение и реабилитацию.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 103 894 случая заражения коронавирусом, победили болезнь 93 090 жителей, скончались 3186 ковидных больных.

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