Москва, 15 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Учредителем глобальной инициативы ЮНЕСКО в области физического воспитания и спорта Fit for Life станет Россия, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

ORoBryan Олег Матыцин на эстафете

В штаб-квартире ЮНЕСКО 15 ноября состоится мероприятие, на котором будет объявлено о запуске проекта. В режиме видеоконференции в мероприятии примет участие глава Минспорта РФ Олег Матыцин, он представит новую инициативу.

Отмечается, что Fit for Life станет площадкой для популяризации спорта, продвижению массового спорта, привлечению людей к занятиям физической культурой спорту по всему миру. Россия поделится уникальными практиками, наработанными в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Цель проекта — вовлечь в систематические занятия спортом не менее 70% жителей России.