Афины , 15 ноября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Инструментализация мигрантов как средство оказания политического давления — это «гибридная угроза для Европы», написал премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис во французской газете «Фигаро».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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В статье, опубликованной поздно вечером 14 ноября, премьер-министр Греции сослался на ситуацию, когда «тысячи мигрантов ежедневно пытаются попасть в ЕС через Белоруссию», и добавил, что ее президент Александр Лукашенко«черпал вдохновение из стратегии, которая уже была опробована и которая вызвала хаос и страдания на границах Европы».

Мицотакис также заявил, что президент Белоруссии использует человеческие страдания, чтобы заставить Европу отказаться от планов введения новых санкций против его режима. «Мы не можем согласиться с навязыванием этой стратегии ни сейчас, ни в будущем», — подчеркнул он.

Премьер-министр обратился к ЕС и предупредил, что инструментализация мигрантов будет использоваться снова и снова в ущерб Европе до тех пор, пока страны ЕС не примут необходимые меры для устранения двух ключевых недостатков: отсутствия справедливой, согласованной, эффективной и стабильной европейской политики и отсутствия эффективных действий по борьбе с явлением торговли людьми под руководством либо преступников, либо правительств третьих стран.