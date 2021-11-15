Севастополь, 15 ноября 2021, 14:39 — REGNUM Памятник адмиралу Михаилу Лазареву хотят восстановить власти Севастополя — на том же месте, где он стоял до 1928 года. Об этом в instagram написал губернатор Михаил Развожаев 14 ноября.
Михаил Лазарев родился 14 ноября 1788 года, именно с именем этого выдающегося мореплавателя связано развитие Черноморского флота и Севастополя, отметил Развожаев.
https://www.instagram.com/p/CWQ6F3SsIVj/
Михаил Лазарев — русский флотоводец и мореплаватель, командующий Черноморским флотом и один из первооткрывателей Антарктиды, также он является одним из основателей Новороссийска. Черноморский флот в период его командования получил более 40 парусных судов, на Чёрном море был построен первый железный пароход. В Севастополе Лазарев реорганизовал Морскую библиотеку, построил Дом собраний, открыл школу для матросских детей, при нём было начато строительство адмиралтейства в Севастополе.