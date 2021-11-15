Улан-Удэ, 15 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Бурятии вступил в силу приговор в отношении супругов, осужденных за мошенничество в крупном размере. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, они обманывали людей в течение пяти лет с 2014 по 2019 годы.

Цитата к/ф «Бонни и Клайд»». реж. Артур Пенн. 1967. США За рулем

Так, супруги подавали объявление о продаже своего дома, хотя не собирались его продавать. От шести покупателей они получили задаток в размере 200−500 тыс. рублей, так не передав им имущество.

«Кроме того, подсудимая обманула двух граждан о сдаче в аренду не принадлежащей ей квартиры и получила от них денежные средства», — отметили в надзорном ведомстве.

1 сентября суд признал их виновными и приговорил к 6 и 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Супруги подали апелляцию, не согласившись с приговором, однако Верховный суд Бурятии оставил решение в силе.

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