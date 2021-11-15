Уфа, , 14:42 — REGNUM Жители Башкирии, вернувшиеся из-за рубежа, потеряли порядка пяти млн рублей из-за того, что не заполнили анкету, которая вносится на единый портал «Госуслуги» по возвращению на родину. Об этом 15 ноября сообщила руководитель Роспотребнадзора по республике Анна Казак на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Штраф Fas.gov.ru

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По ее словам, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора составили 668 административных протоков в отношении жителей Башкирии из-за нарушений ими федеральных требований по заполнению анкеты после возвращения из заграничной поездки. При этом сумма штрафов составила порядка пяти млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приостановили деятельность четырёх торговых центров.