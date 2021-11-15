Тбилиси, , 14:36 — REGNUM Члены самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и ее сторонники 15 ноября вышли на акцию протеста в центре Тбилиси. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Эмблема политической партии «Единое Национальное Движение»

По данным журналистов, протестующие двинулись колонной от станции метро «Авлабари» и направились в сторону набережной. Они несут плакаты, на которых написано «Свободу Мише». Активисты требуют освободить из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Ранее председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что в ходе акции протестующие планируют заблокировать движение автомобилей на обеих сторонах набережной. Это — главные транспортные магистрали в Тбилиси.

Стоит отметить, что ранее в МВД Грузии обнародовали заявление с призывом к протестующим не нарушать порядок во время акции и не перекрывать автомобильное движение. В противном случае силовики пригрозили применить «пропорциональную силу», а также спецсредства.

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