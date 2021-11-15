Афины , 15 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Греции готовится к публикации для общественного обсуждения новый законопроект о климате, сообщает AMNA 14 ноября. Законопроект будет представлен уже на этой неделе.

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Документ, как ожидается, в случае принятия приведет к радикальному сокращению выбросов и к обязательному страхованию зданий, расположенных в зонах повышенного риска.

Законопроект был упомянут премьер-министром Кирьякосом Мицотакисом во время Конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго в этом месяце.

Советник Мицотакиса по энергетике, климату, окружающей среде и циклической экономике Йоргос Кремлис сообщил Афино-Македонскому информационному агентству, что законопроект, который будет опубликован для общественного обсуждения, «чрезвычайно амбициозен: он поднимает планку, поскольку он не просто включает цели ЕС в национальный свод законов, но дополняет их, обновляет и часто превышает их. Это очень современное законодательство, которое показывает, что Греция является пионером в вопросах изменения климата».

Закон установит количественные целевые показатели по сокращению выбросов парниковых газов на 55% в 2030 году по сравнению с 1990 годом и на 80% в 2040 году, эти показатели нацелены на достижение «климатической нейтральности» в 2050 году, что является целью ЕС. Цели будут пересматриваться каждые пять лет и будут включать семь секторов экономики: производство электроэнергии и тепла, транспорт, промышленность, строительство, сельское хозяйство и животноводство, отходы, землепользование и лесное хозяйство.

Некоторые из основных правил, которые, как ожидается, будут введены в случае принятия законопроекта, включают следующее:

— Более высокий коэффициент использования возобновляемых источников энергии для достижения целевого показателя до 70% конечного потребления энергии к 2030 году;

— Нулевой уровень выбросов для всех новых такси в Аттике и Салониках с 2025 года, а также для одной трети новых арендованных автомобилей; с 2023 года по меньшей мере четверть новых частных автомобилей, арендуемых бизнесом, должны быть электрическими или гибридными транспортными средствами; а с 2030 года все частные автомобили и более легкие профессиональные транспортные средства должны гарантировать нулевой уровень выбросов для продажи;

— К 2030 году запрет на использование сырой нефти для производства электроэнергии на островах, не связанных с сетью материка; острова должны искать альтернативные решения/ВИЭ, как и на отдаленных островах, таких как Халки и Тилос;

— С 2023 года в зданиях, имеющих доступ к соответствующей сети природного газа, будет запрещено устанавливать котлы, работающие на отопительном топливе. С 2030 года они будут запрещены. Кроме того, начиная с 2025 года все здания в зонах высокой эрозии или повышенного риска должны быть застрахованы по закону, в противном случае они не будут обеспечены электричеством;

— В промышленности отчеты по экологическим отчетам и их утверждение будут расширены до большего числа случаев. Загрязняющие предприятия будут обязаны сократить свои выбросы парниковых газов на 30% к 2030 году по сравнению с 2022 годом, в то время как все предприятия, в которых занято более 500 человек, должны будут публиковать ежегодные отчеты с указанием своего углеродного следа.

Законопроект также предполагает создать Национальную обсерваторию по адаптации к изменению климата, которая будет сотрудничать с Национальной метеорологической службой и другими агентствами для наблюдения за климатическими данными и предоставления прогнозов.