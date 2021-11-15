Владикавказ, , 16:02 — REGNUM В Северной Осетии приступили к учебе в очном режиме все средние образовательные учреждения. Вернулись в школы учащиеся среднего звена — с пятого по 11 классы. Об этом сообщило региональное министерство образования и науки.

Дистанционное обучение Пресс-служба Минпросвещения России

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«С 15 ноября обучающиеся школ республики, а также учреждения дополнительного образования возвращаются к очному формату обучения. <…> Во всех образовательных учреждениях будут строго соблюдаться требования Роспотребнадзора — утренний фильтр, термометрия, дезинфекция помещений, запрет на проведение массовых мероприятий», — говорится в сообщении ведомства.

Что касается студентов высших и средних специальных организаций, то они продолжат учебу в дистанционном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии с 18 октября начались школьные осенние каникулы. После их окончания 8 ноября вернулись в школы только учащиеся начальной школы. Школьников среднего звена перевели на «удаленку».

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