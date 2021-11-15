Кострома, 15 ноября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Колонию-поселение №5, расположенную в посёлке Прибрежный Костромского района, ликвидируют до октября 2022 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Решение о ликвидации по просьбе Управления федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области приняло Министерство юстиции.

Колония-поселения № 5 в Костроме

В КП-5 содержится около 80 мужчин и женщин. Все они осуждены за преступления небольшой и средней тяжести или переведены из колоний общего и строго режима за положительное поведение.

Учреждение расформировывают по экономическим причинам. Дело в том, что на одной территории сколонией-поселением находится исправительная колония №3 на 880 мест для впервые осужденных женщин. Содержание двух самостоятельных учреждений со своим штатом работников и руководящим составом на небольшой территории нецелесообразно.

После реорганизации колония-поселение станет участком исправительной колонии №3. Часть персонала, в том числе руководящий состав поселения будет сокращён. Большая часть осужденных останется на своём месте, часть граждан могут перевести в исправительные учреждения соседних регионов.