Красногорск, , 14:40 — REGNUM План по вакцинации от гриппа в Подмосковье выполнен лишь на 48%. Об этом 15 ноября сообщила заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

Причем наименьший охват прививками наблюдается в группах рисках. Вместе с тем больше всего от гриппа вакцинировано представителей медицинской отрасли, работников образования и детей. При этом вакцинация от гриппа на территории региона должна быть завершена не позднее ноября.

«На текущий год у нас установлен план вакцинации от гриппа на 4 миллиона человек. Фактически сейчас вакцинировано чуть более 2 миллионов. То есть план мы выполняем только на 48%», — сказала Стригункова.

Читайте ранее в этом сюжете: Одинцово вышло в лидеры по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье