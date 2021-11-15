Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM Процент петербуржцев с антителами к коронавирусу в организме на 15 ноября составляет 83%. Об этом свидетельствуют данные серологического исследования Европейского университета в Санкт-Петербурге, проведенного в октябре этого года на базе лаборатории Genetico и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.

Тесты на антитела к коронавирусу Coronavirus-control.ru

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Как отмечает РБК, эти данные заключают в себе информацию об уровне иммунитета среди жителей Санкт-Петербурга.

В ходе исследования было установлено, что повторное заражение, подтвержденное тестом ПЦР, среди переболевших COVID-19 встречается крайне редко, порядка в 3% случаев.

В результатах исследования также есть информация об эффективности разных вакцин. Так, например, среди вакцинированных «Спутником V» и «Спутником Лайт» имели антитела соответственно 99% и 96% участников исследования. Показатели у привитых «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной» несколько ниже, 76% и 57%, соответственно.

Отметим, что исследование ученых на этом не остановится. В дальнейшем планируется изучить эффективность вакцин за период времени, а также длительность наличия антител после болезни коронавирусом.

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