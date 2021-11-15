Зеленодольск, Татарстан, 15 ноября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Серию поджогов автомобилей и автосервиса раскрыли правоохранители в городе Зеленодольске. По подозрению в преступлениях был задержан неоднократно судимый 27-летний местный житель, сообщает МВД по РТ.

Поджог

О поджоге автомашин и шиномонтажной мастерской по улице Королева стало известно 3 ноября в 01:00 (мск). Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний житель Зеленодольска.

Мужчина рассказал, что ночью 3 ноября перерезал провода камер видеонаблюдения, облил бензином капот автомобиля «Рено Каптюр», а затем поджег его. В результате пострадали еще четыре находившиеся на стоянке автомашины.

После этого злоумышленник пошел в шиномонтажную мастерскую, которая располагалась через дорогу. Он разбил стекло двери и закинул бутылку с зажигательной смесью, от чего произошло возгорание помещения.

Выяснилось, что задержанный причастен к поджогу еще трех автомобилей, совершенных в конце сентября. Житель Зеленодольска искал открытые машины, чтобы украсть из них что-нибудь. Для сокрытия отпечатков пальцев и улик он поджигал автомобили.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, у 29-летнего жителя села Чепчуги Высокогорского района Татарии были неприязненные отношения с соседкой, поэтому он решил сжечь ее дом ночью 5 сентября. Оказалось, что подобным образом мужчина надумал навредить еще одной женщине, живущей по соседству. Дом 33-летней медсестры задержанный поджег ночью 26 августа.

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